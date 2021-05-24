В МИДе КНР назвали публикации на эту тему попыткой отвлечь внимание от поисков источников появления коронавируса.
О возможном заболевании ученых в Ухани незадолго до коронавируса написала газета Уолл-Стрит Джорнал со ссылкой на данные американской разведки. Именно Ухань стал первым известным очагом распространения новой инфекции.
Китай отрицает факты заражения нескольких ученых, которые работали в Уханьском Институте вирусологии осенью 2019
В МИДе КНР назвали публикации на эту тему попыткой отвлечь внимание от поисков источников появления коронавируса.