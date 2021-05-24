Суд в Новгороде рассматривает протокол в отношении бывшего муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой

Ее задержали в субботу на открытии съезда муниципальных депутатов российских регионов. Галямину обвинили в неповиновении законным требованиям полицейских. Руководство Новгородской полиции объявило, что съезд нарушает указ губернатора о запрете собраний с численностью участников более 30 человек.

Сегодня в суде Галямина настаивала, что даже с такими ограничениями их мероприятие не нарушало требований закона

Вместе с Юлией Галяминой задержали еще троих человек, на которых также составили протоколы о неповиновении требованиям полицейских. Все они с субботы оставались в отделе полиции.

