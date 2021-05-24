Мэр Риги заменил государственный флаг Белоруссии на Чемпионате мира по хоккею бело-красно-белым флагом, который использует белорусская оппозиция. Как написал в Twitter сам Мартиньш Стакис, он не потерпит, чтобы в столице Латвии вывешивали флаги, символизирующие режим, осуществляющий акты государственного терроризма.

Мировое первенство по хоккею проходит в Риге. Изначально планировалось, что часть матчей будет проходить в Минске, однако Международная хоккейная федерация отменила игры в столице Белоруссии, объяснив это соображениями безопасности.