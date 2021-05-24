Литва отказалась принимать рейсы, которые проходили через воздушное пространство Белоруссии

Это произошло из-за того, что в Минске по требованию властей экстренно посадили самолёт компании RyanAir.

Правительство Литвы запретило аэропортам республики принимать самолёты, которые проходили через Белоруссию. Решение кабинета министров, как сообщило агентство Reuters, вступит в силу завтра в три часа ночи. Это постановление также не позволяет вылетать из страны тем рейсам, которые намерены пересечь белорусское воздушное пространство.

Руководство Литвы таким образом отреагировало на экстренную посадку самолёта, который вчера летел в Вильнюс из Афин. Белорусские власти потребовали прервать рейс из-за угрозы минирования борта, которая потом не подтвердилась. При этом, один из пассажиров, основатель оппозиционного телеграмм-канала «Нехта» Роман Протасевич, был арестован, когда самолёт сел в аэропорту.

В литовском правительстве этот шаг назвали актом государственного терроризма, направленным против безопасности европейских граждан. Вильнюс теперь намерен добиваться признания Евросоюзом воздушного пространства Белоруссии небезопасным для коммерческих рейсов. Такие же требования звучат сейчас и из Франции. Её президент Эммануэль Макрон отметил, что ответ на инцидент в Минске будет включать в себя меры, которые выходят за рамки санкций против отдельных лиц.

В свою очередь в Кремле, как пишет интернет-издание «Открытые медиа», считают, что запрет перелётов над Белоруссией может быть выгодным для Москвы, поскольку авиакомпании платят за использование воздушного пространства.. Источник интернет-портала в администрации президента сказал, что облететь соседнюю республику не трудно, а над Россией таким образом будет проходить больше самолётов.

Отец Романа Дмитрий рассказал в интервью «Радио Свобода»* (который российские власти считают иностранным агентом), что всегда будет поддерживать своего сына.

Дмитрий Протасевич отметил, что операция по задержанию Романа была тщательно спланирована, возможно, не только спецслужбами Белоруссии.