Осложняется ситуация с коронавирусом в Петербурге

По словам представителей местного управления Роспотребнадзора, после праздников отмечается рост заболеваемости. Причем, чаще заболевать стали дети. Также растет число случаев, когда болезнь протекает тяжело. Выросло количество госпитализаций и пневмоний, — отметили санитарные власти.

Чиновники считают главной причиной высокую активность населения и пренебрежение антикоронавирусными мерами. В частности, требованиям носить маски в общественных местах.