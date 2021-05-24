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16:33, 24 мая 2021

Осложняется ситуация с коронавирусом в Петербурге

По словам представителей местного управления Роспотребнадзора, после праздников отмечается рост заболеваемости. Причем, чаще заболевать стали дети. Также растет число случаев, когда болезнь протекает тяжело. Выросло количество госпитализаций и пневмоний, — отметили санитарные власти.
Чиновники считают главной причиной высокую активность населения и пренебрежение антикоронавирусными мерами. В частности, требованиям носить маски в общественных местах.


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