Роскомнадзор пригрозил замедлить передачу данных для сервисов корпорации Google

В ведомстве обвинили компанию в том, что она удаляет не все материалы, которые признаны запрещенными. В поисковой выдаче остается примерно треть ссылок на подобные материалы, — утверждают чиновники. Роскомнадзор предоставил компании сутки для того, чтобы удалить эти ссылки. Google может грозить штраф до 4 миллионов рублей

