Россия только выиграет в случае закрытия для перевозчиков воздушного пространства Белоруссии, — считают в Кремле

По словам источника интернет-издания Открытые медиа, в этом случае больше самолетов будет летать над российской территорией. Облететь небольшую Белоруссию проблем не составит.

Другой собеседник издания в администрации президента сомневается, что какие-либо запреты будут введены. Он не исключает последующих санкций, однако добавляет, что этим все и ограничится.

Авиакомпании платят странам за транзит над их территорией.

