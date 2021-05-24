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16:32, 24 мая 2021

Россия только выиграет в случае закрытия для перевозчиков воздушного пространства Белоруссии, — считают в Кремле

По словам источника интернет-издания Открытые медиа, в этом случае больше самолетов будет летать над российской территорией. Облететь небольшую Белоруссию проблем не составит.
Другой собеседник издания в администрации президента сомневается, что какие-либо запреты будут введены. Он не исключает последующих санкций, однако добавляет, что этим все и ограничится.
Авиакомпании платят странам за транзит над их территорией.



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