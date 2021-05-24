Литва со вторника не будет пропускать рейсы, которые пересекали воздушное пространство соседней Белоруссии

Вильнюс рекомендует авиакомпаниям изменить маршруты. Это связано с принудительной посадкой в Минске самолета Ryanair накануне и задержанием летевшего на нем основателя телеграм-канала НЕХТА Романа Протасевича.

По словам представителя Министерства транспорта литвы уже добровольно отказались от полетов через белорусское воздушное пространство латвийская Эйр Болтик, венгерская Виз Эйр и польская авиакомпания ЛОТ.

Власти Польши между тем уверяют, что хотят добиться запрета полетов над территорией Евросоюза для белорусских перевозчиков, а над Белоруссией европейских до момента освобождения Протасевича.