Роскомнадзор обвиняет компанию Google в отказе удалить противоправный контент, который, как считают в ведомстве, наносит прямой вред российским пользователям. Роскомнадзор пригрозил замедлением трафика.

Тем временем Google подал ответный иск к Роскомнадзору после требования заблокирвоать12 ссылок на YouTube с призывами к участию в январских митингах.

Юрист общественной организации Роскомсвобода Саркис Дарбинян пояснил, что Google оспаривает решение Роскомнадзхора, противоречащее политике сервиса.

Дарбинян отметил, что в будущем можно ожидать похожих исков от Twitter и Facebook.

,