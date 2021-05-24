В России зарегистрировано 14 случаев заражения индийским штаммом коронавируса

Он считается более заразным.

К этому моменту заражение индийским штаммом коронавируса подтвердилось у 14 человек на территории России заразились, но инфицированных может быть больше. Об этом сообщили в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. О том, что этот вариант вируса появился в России, ранее говорила глава ведомства Анна Попова, подчеркнув при этом, что самой опасной мутации, распространенной в Индии, у нас пока нет. Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что мутации индийского варианта коронавируса указывают на его большую заразность и устойчивость к антителам как у переболевших, так и привившихся. При этом разработчики вакцины «Спутник» утверждают, что препарат будет эффективен и против этого штамма. Новые вариации коронавируса вывили уже во многих странах – среди наиболее заразных британский и южноафриканский. Случаи инфицирования ими уже есть и в России. Как отмечают в Роспотребнадзоре, в стране пока не зарегистрировано ни одного случая повторного заражения одним и тем же штаммом.

С начала эпидемии в России, по официальным данном, коронавирусом заразились более 5 миллионов человек.