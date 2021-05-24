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16:03, 24 мая 2021

В Литве началось официальное расследование после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair

Министр транспорта Литвы Мариус Скуодис сообщил, что польская авиакомпания Лот, венгерская УизЭйр и латвийская Эйр Болтик добровольно избегают воздушного пространства Белоруссии. По словам Скуодиса, аэропорты Литвы не будут принимать или отправлять самолеты, пересекающие белорусское воздушное пространство. Запрет вступит в силу ближайшей ночью

В Литве началось официальное расследование после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Уголовное дело намерены возбудить и в Польше.

В Кремле отказываются комментировать инцидент, связанный с принудительной посадкой гражданского самолета в Минске. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что у него нет никакой информации

Как стало известно, белорусские власти задержали не только журналиста Романа Протасевича, но и его спутницу, гражданку России Софью Сапегу. Позже министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что российские дипломаты запросили у белорусских властей консульский доступ и связались с родственниками Сапеги. Министр призвал оценивать инцидент с посадкой рейса Ryanair «не сгоряча и не впопыхах», а на основе всей имеющейся информации. Лавров также сказал, что Белоруссия готова принять международных экспертов.

Евросоюз рассматривает возможность запрета полетов над Белоруссией, а также запрета авиакомпании «Белавиа» полетов в страны ЕС и персональные санкции в отношении тех, кто причастен к инциденту с самолетом авиакомпании Ryanair. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки саммита ЕС.



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