Рейс авиакомпании Люфтганза из Минска во Франкфурт задержан из-за электронного письма о возможном теракте, — сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Там уточнили, что сейчас проводится повторный досмотр самолета

Напомню, — авиакомпания Люфтганза объявила о том, что продолжит полеты над Белоруссией, несмотря на вчерашний инцидент с самолетом Ryanair .