И задержанием бывшего главного редактора телеграм-канала НЕХТА Романа Протасевича.

Евросоюз рассмотрит возможность санкций против Белоруссии в связи с посадкой в Минске самолета Ryanair и задержанием бывшего главного редактора телеграм-канала НЕХТА Романа Протасевича. В частности, по данным СМИ, может быть введен запрет самолетам «Белавиа» приземляться на территории Евросоюза. Среди других санкций – запрет на полеты над территорией Белоруссии европейским авиалиниям и прекращение всего транспортного сообщения с Белоруссией, включая наземное.

Ранее госсекретарь по европейским делам Франции Клеман Бонн назвал угоном самолета экстренную посадку рейса Ryanair в Минске.

Напомним, — по приказу президента Белоруссии Александра Лукашенко в воздух поднимался истребитель, который заставил гражданский самолет совершить посадку.