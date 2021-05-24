Тем, кто там находится, немедленно покинуть страну. Правительство Литвы рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в Белоруссию, а тем, кто там находится, немедленно покинуть страну, — сообщает РИА Новости. Одновременно Министерство транспорта объявило о том, что все самолеты, следующие в Литву и из нее, должны избегать воздушного пространства Белоруссии.

В Литве после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, началось официальное расследование по двум статьям уголовного кодекса — о захвате самолета и незаконном удержании людей. Уголовное дело о принудительной посадке самолета будет возбуждено и в Польше.