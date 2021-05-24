В аэропорту Минска задерживается вылет самолета Люфтганза во Франкфурт

По свидетельству очевидцев, пассажиров отправили на повторный досмотр. В пресс-службе аэропорта Интерфаксу сообщили, что уточняют информацию, официальные комментарии будут позже.

Напомню, — авиакомпания Люфтганза объявила о том, что продолжит полеты над Белоруссией, несмотря на инцидент с вынужденной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair