Число киберпреступлений в Петербурге выросло почти в девять раз

Такие данные привёл начальник Главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры Андрей Некрасов.

Основное число таких преступлений приходится на кражу чужого имущества. Об этом Некрасов рассказал в интервью ТАСС. Также растёт число преступлений в интернете, связанных с оборотом наркотиков. По оценкам сотрудников прокуратуры, чуть менее половины всех дел по сбыту запрещённых веществ приходится именно на сеть. Некрасов отметил, что резкий скачок по числу преступлений в киберпространстве основывается на большей цифровизации общества и пандемии. Ранее эксперты неоднократно подчёркивали, что рост статистики по кражам за минувший год стоит связывать именно с увеличением количества мошенников, которые представляются сотрудниками банков. Они получают доступ к онлайн кабинетам россиян и крадут с их счетов деньги. Добавлю, что по данным прокуратуры раскрываемость киберпреступлений по сравнению с 2019-м годом сократилась на четыре процента.

Ранее МВД публиковало статистику, по которой в целом по стране число зарегистрированных преступлений в прошлом году выросло на один, а за первые два месяца этого года сократилось на пять с половиной процентов.