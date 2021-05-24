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15:04, 24 мая 2021

Российские компании не собираются прекращать полёты над Белоруссией из-за экстренной посадки самолёта с Протасевичем

Российские компании не собираются прекращать полёты над Белоруссией из-за экстренной посадки самолёта с журналистом Романом Протасевичем. В свою очередь в Париже добиваются приостановки авиасообщения над территорией восточноевропейской республики.

Полеты российских авиакомпаний в Белоруссию и через ее воздушное пространство осуществляются в штатном режиме. Это происходит в рамках имеющихся договоренностей на основе двустороннего соглашения, — объявили в Росавиации.

Одновременно с этим агентство Reuters сообщает, что Франция и её европейские партнёры начали работать над мерами по прекращению полетов над Белоруссией и блокировке доступа авиакомпании «Белавиа» к аэропортам стран ЕС. Президент республики Эммануэль Макрон сказал, что ответ на инцидент в Минске будет включать в себя действия, которые выходят за рамки санкций против отдельных лиц.

До этого политики из восьми стран, включая, например, Соединённые Штаты, Германию, и Чехию, призвали полностью запретить полёты над Белоруссией.

Также сегодня стало известно о решении латвийской авиакомпании AirBatic временно не использовать воздушное пространство Белоруссии для своих полетов, как отмечает РИА «Новости», там посчитали это целесообразным в интересах безопасности самолётов.
Помимо этого, украинское агентство «Укринформ» сообщило о том, что венгерская авиакомпания Wizz Air перенаправила самолёт, летящий из Киева в Таллин, в обход воздушного пространства Белоруссии.

Литовские полицейские опросили экипаж и часть пассажиров самолёта авиакомпании Ryanair, который был принудительно посажен в аэропорту Минска. В том числе опрошен и командир экипажа. Он утверждает, что принял решение о посадке, посовещавшись с руководством Ryanair. На борту самолета было 126 человек и члены экипажа. После посадки в Минске в Вильнюс прилетело на пять пассажиров меньше.

Руководитель Ryanair Майкл О’Лири назвал государственным пиратством инцидент с посадкой самолета в Минске. О’Лири также считает, что Евросоюз должен жестко ответить на действия белорусских властей.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии необходимо оценивать не сгоряча. Минск проявляет разумный подход, — считает Лавров. По его данным, Россия запросила у Белоруссии консульский доступ к россиянке, оставшейся к Минске после посадки рейса Ryanair.

Ранее стало известно, что вместе с журналистом Романом Протасевичем задержана его подруга, гражданка России Софья Сапега.  

До сих пор о судьбе Романа Протасевича ничего неизвестно, — сказал в эфире «Эха Москвы» автор и создатель телеграм-канала НЕХТА Степан Путило. Путило считает инцидент с самолетом Ryanair актом международного терроризма.


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