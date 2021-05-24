Матч за Суперкубок России по футболу состоится в Калининграде

Российская премьер-лига (РПЛ) одобрила проведение матча за Суперкубок России в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба лиги. Встреча между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» пройдет 17 июля на стадионе «Калининград». Вместимость арены составляет 35 016 зрителей.
2021-05-24T14:39:42+03:00
2021-05-24T16:04:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2843136-echo.html
https://cdn.echo.msk.ru/files/3461388.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:39, 24 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…