Матч за Суперкубок России по футболу состоится в Калининграде

Российская премьер-лига (РПЛ) одобрила проведение матча за Суперкубок России в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба лиги. Встреча между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» пройдет 17 июля на стадионе «Калининград». Вместимость арены составляет 35 016 зрителей.