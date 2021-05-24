ВОЗ призывает все страны поддержать глобальные усилия по вакцинации от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения призывает все страны поддержать глобальные усилия по вакцинации от коронавируса, чтобы к сентябрю каждая страна привила как минимум 10% своего населения, а к концу года – 30%. ВОЗ также прогнозирует нового опасного вируса, который потенциально будет еще более заразным.