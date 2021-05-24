ВОЗ призывает все страны поддержать глобальные усилия по вакцинации от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения призывает все страны поддержать глобальные усилия по вакцинации от коронавируса, чтобы к сентябрю каждая страна привила как минимум 10% своего населения, а к концу года – 30%. ВОЗ также прогнозирует нового опасного вируса, который потенциально будет еще более заразным.
2021-05-24T14:35:55+03:00
2021-05-24T14:35:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2843134-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:35, 24 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…