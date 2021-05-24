В России выявлено как минимум 14 случаев заражения индийским штаммом коронавируса, — сообщил зам.директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Александр Горелов. Ранее в Роспотребнадзоре подтвердили эту информацию, однако глава ведомства Анна Попова уточнила, что в России нет самой опасной мутации, распространенной в Индии.