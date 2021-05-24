В России выявлено как минимум 14 случаев заражения индийским штаммом коронавируса, — сообщил зам.директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Александр Горелов. Ранее в Роспотребнадзоре подтвердили эту информацию, однако глава ведомства Анна Попова уточнила, что в России нет самой опасной мутации, распространенной в Индии.
2021-05-24T14:35:08+03:00
2021-05-24T14:35:08+03:00
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14:35, 24 мая 2021
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