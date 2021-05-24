Глава СПЧ просит Собянина организовать переговоры профсоюза и руководства метрополитена в связи с увольнениями

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев просит мэра Москвы Сергея Собянина организовать переговоры профсоюза и руководства метрополитена в связи с массовыми увольнениями работников. В профсоюз за защитой трудовых прав обратились 38 работников. В СПЧ считают, что массовые увольнения вызвали резонанс и «используются отдельными лицами в спекулятивных целях».

В профсоюзе утверждают, что сокращения проходят с грубыми нарушениями. Сами уволенные уверены, что реальная причина в их политической позиции и поддержке политика Алексея Навального.