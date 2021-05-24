Росавиация: Российские авиакомпании летают в Белоруссию и через ее воздушное пространство в штатном режиме

Российские авиакомпании летают в Белоруссию и через ее воздушное пространство в штатном режиме, — сообщает Росавиация.

Тем временем Международная организация гражданской авиации получила заявку на приостановку полетов над территорией Белоруссии после инцидента с самолетом компании Ryanair, — сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца. Франция и ее европейские партнёры изучают возможность прекращения полетов над Белоруссией, а также запрета доступа белорусской национальной авиакомпании «Белавиа» к аэропортам стран ЕС.

В Кремле сообщили, что не располагают информацией о задержании граждан России, летевших рейсом авиакомпании Ryanair, который вынудили приземлиться в аэропорту Минска. В свою очередь, российское посольство в Белоруссии сообщило, что проверяет информацию о задержании россиянки и находится в контакте с белорусскими правоохранительными органами.

Как стало известно, вместе с бывшим главным редактором Telegram-канала НЕХТА Романом Протасевичем задержана его девушка, 23-летняя гражданка России Софья Сапега. Также появилась информация, что в Минске остались еще четверо россиян, летевших этим самолетом.