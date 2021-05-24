В МИДе КНР утверждают, что никто из сотрудников Уханьского института вирусологии не был инфицирован коронавирусом

Это заявление последовало за публикацией американской газеты The Wall Street Journal.

По данным американской разведки, в ноябре 2019 года трое вирусологов — сотрудников Института вирусологии в Ухани — почувствовали сильное недомогание, похожее и на простуду, и на то, что мы сейчас считаем ковидом. Они обратились в больницу.

Институт вирусологии в Ухани не делится данными из журналов безопасности и лабораторными записями о своих работах по изучению коронавируса у летучих мышей, продолжает газета. Институт и Национальная комиссия здравоохранения Китая на запросы издания не ответили (цитата по Forbes). Ранее представители института отрицали возможность утечки из лаборатории. Голландский вирусолог, работавшая в Ухани, в марте сообщила NBC News, что некоторые сотрудники института осенью 2019 года действительно заболели, но отнесла это к регулярным сезонным явлениям.

Один из экспертов WSJ отметил, что потенциально информация имеет большое значение, но нуждается в дополнительном подтверждении. Издание также цитирует бывшего руководителя специальной группы в Госдепартаменте, занимавшейся изучением возникновения пандемии. По его мнению, маловероятно, что три человека в особо защищенных условиях лаборатории, работающей с коронавирусами, в течение недели заболевают ОРВИ, ложится в больницу, и это никак не связано с ковидом.

Во Всемирной организации здравоохранения ранее говорили, что не нашли доказательство искусственного происхождения коронавируса.