Следственный комитет и Минюст поддержали предложение ФСИН заменить трудовых мигрантов осужденными

Речь идет о тех гражданах, которые имеют право на замену реального срока обязательными работами. По словам главы Министерства юстиции Константина Чуйченко, таких сегодня около 190 тысяч человек. Однако, они не могут заменить свой вид наказания из-за отсутствия рабочих мест.

Вместе с тем, отмечает министр, осуществление такого проекта позволит создать исправительные центры, а осужденных задействовать на больших стройках. В виду этого Минюст особенно заинтересован в сотрудничестве в рамках крупных инвестпроектов, где могли бы принять от тысячи заключенных.

В свою очередь в Следственном комитете заявили, что инициатива ФСИН позволит системе наиболее эффективно работать с точки зрения профилактики преступности. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко выказала убежденность в том, что такая оплачиваемая работа позволит осужденным быстрее социализироваться после выхода на свободу. Сама же заработная плата может пойти на возмещения причиненного ущерба пострадавшей стороне или на выплату штрафа, если таковой предусмотрен решением суда.

С инициативой ранее выступил глава ФСИН Александр Калашников. Его уже поддержали в СПЧ и столичной ОНК.