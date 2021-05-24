Международная организация гражданской авиации получила заявку на приостановку полетов над территорией Белоруссии после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair. Как сообщает Reuters, ссылаясь на заявление Елисейского дворца, Франция и ее партнеры прорабатывают вопрос и о запрете доступа белорусской национальной компании «Белавиа» к аэропортам стран ЕС. Брюссель также пригрозил Минску новыми санкциями. По данным агентства Bloomberg, это может быть запрет наземных транзитных перевозок через Белоруссию в страны сообщества.

Самолет ирландской авиакомпании совершил вынужденную посадку в Минске после сообщения о якобы заложенной на борту взрывчатке. После посадки был задержан находившийся на борту журналист, бывший главный редактор Telegram-канала НЕХТА Роман Протасевич, который последнее время жил в Литве. На родине его обвиняют в экстремисткой деятельности.

Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, уже приближался к границе с Литвой и готовился к посадке, когда ему пришлось развернуться, чтобы экстренно сесть в Минске, хотя Вильнюс был ближе. В компании утверждают, что такое указание дали диспетчеры аэропорта белорусской столицы – они сообщили о минировании. Позже белорусский госканал обнародовал записи переговоров с экипажем, из которых следует, что сообщение о бомбе получили в аэропорту, но решение о посадке принял экипажа.

В то же время представитель литовского аэропорта накануне сообщали, что у них не было информации о минировании, а самолет направили в Минск из-за конфликта пассажира с одним из членов экипажа. По данным журналистов Nexta, драку спровоцировали сотрудники КГБ, когда лайнер вошел в воздушное пространство Белоруссии. В Nexta подчеркивают, что летевший этим рейсом Роман Протасевич еще перед вылетом заметил за собой слежку.

Между тем, близкий к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал «Пул Первого» сообщил, что решение о посадке самолета в Минске принял лично Александр Лукашенко – он «дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать». По его указанию в небо были подняты истребитель МИГ-29 и военный вертолет. Первый заместитель главного командующего ВВС Белоруссии Андрей Гурцевич утверждает, что это было сделано для безопасности.

В Минске пассажиров сняли с самолета и направили в аэропорт на повторный досмотр, во время которого Протасевича задержали. Вместе с ним увели девушку оппозиционера Софью Сапега, она россиянка. После семи часов в аэропорту самолет вылетел в Вильнюс — без шести пассажиров.

В МВД подтвердили задержание Протасевича. Где находится Сапега, неизвестно. В Кремле отметили, что у них нет информации о задержании в Минске россиян, летевших тем самолетом.

Авиаэксперт Вадим Лукашевич в эфире «Эха Москвы» назвал события в Минске пиратством.

По словам бывшего сотрудника российских спецслужб, которого цитирует газета «Ведомости», произошедшее больше всего похоже на спецоперацию.

Белорусский журналист Франак Вячорка уверен, что ко всей этой истории может быть причастна Россия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать инцидент с самолётом ирландской авиакомпании в Минске. По его словам, оценку должны давать международные авиационные власти. Песков сказал, что ничего не знает о том, что в ходе инцидента была задержана россиянка.