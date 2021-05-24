По данным WSJ, как минимум трое ученых из Уханьского института вирусологии тяжело болели в ноябре 2019-го года

По данным The Wall Street Journal, как минимум трое ученых из Уханьского института вирусологии тяжело болели в ноябре 2019-го года. Симптомы были похожи на коронавирус. Впрочем, это могло быть обычное сезонное ОРВИ. Издание ссылается на неопубликованный доклад американской разведки. Власти Китая отрицают, что коронавирус мог быть создан искусственным путем.
2021-05-24T13:34:46+03:00
2021-05-24T13:34:46+03:00
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13:34, 24 мая 2021
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