По данным WSJ, как минимум трое ученых из Уханьского института вирусологии тяжело болели в ноябре 2019-го года

По данным The Wall Street Journal, как минимум трое ученых из Уханьского института вирусологии тяжело болели в ноябре 2019-го года. Симптомы были похожи на коронавирус. Впрочем, это могло быть обычное сезонное ОРВИ. Издание ссылается на неопубликованный доклад американской разведки. Власти Китая отрицают, что коронавирус мог быть создан искусственным путем.