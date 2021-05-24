Согласно декларации о доходах, председатель СК Александр Бастрыкин в прошлом году заработал более 14 миллионов рублей

Согласно декларации о доходах, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в прошлом году заработал более 14-ти миллионов рублей – на полтора миллиона больше, чем год назад. Доход его супруги снизился на 3 миллиона 600 тысяч и превысил 7 миллионов. Семья Бастрыкина, включая несовершеннолетнего ребенка, имеет в собственности земельный участок, жилой дом и квартиру. Кроме того, в пользовании квартира, две дачи и два земельных участка, — сообщает Интерфакс.