Согласно декларации о доходах, председатель СК Александр Бастрыкин в прошлом году заработал более 14 миллионов рублей

Согласно декларации о доходах, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в прошлом году заработал более 14-ти миллионов рублей – на полтора миллиона больше, чем год назад. Доход его супруги снизился на 3 миллиона 600 тысяч и превысил 7 миллионов. Семья Бастрыкина, включая несовершеннолетнего ребенка, имеет в собственности земельный участок, жилой дом и квартиру. Кроме того, в пользовании квартира, две дачи и два земельных участка, — сообщает Интерфакс.
2021-05-24T13:34:17+03:00
2021-05-24T13:34:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:34, 24 мая 2021
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