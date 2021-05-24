Мосгорсуд отменил условный приговор бывшему полицейскому, который выстрелил в школьницу из травматического оружия

Мосгорсуд отменил условный приговор бывшему полицейскому Ивану Князеву, который выстрелил в школьницу из травматического оружия. Дело направлено на новое рассмотрение. С Князева взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.
2021-05-24T13:33:41+03:00
2021-05-24T13:33:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:33, 24 мая 2021
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