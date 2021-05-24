Главный редактор издания «База» сообщил, что его обвиняют в участии в протестной акции 21-го апреля в Москве

Главный редактор издания «База» Никита Могутин сообщил, что его обвиняют в участии в протестной акции 21-го апреля в Москве. Могутин утверждает, что работал на этой акции как журналист. Вчера вечером его задержали и доставили в ОВД «Китай-город». Могутина отпустили из полиции с обязательством о явке для составления протокола.
2021-05-24T13:32:32+03:00
2021-05-24T13:32:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 24 мая 2021
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