Главный редактор издания «База» сообщил, что его обвиняют в участии в протестной акции 21-го апреля в Москве

Главный редактор издания «База» Никита Могутин сообщил, что его обвиняют в участии в протестной акции 21-го апреля в Москве. Могутин утверждает, что работал на этой акции как журналист. Вчера вечером его задержали и доставили в ОВД «Китай-город». Могутина отпустили из полиции с обязательством о явке для составления протокола.