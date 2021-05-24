Международная организация гражданской авиации получила запрос на приостановку полетов над Белоруссией, — сообщает агентство Reuters. Других подробностей пока нет.

Евросоюз рассматривает возможность запрета полетов над Белоруссией, а также запрета авиакомпании «Белавиа» полетов в страны ЕС и персональные санкции в отношении тех, кто причастен к инциденту с самолетом авиакомпании Ryanair. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки саммита ЕС. Латвийская национальная авиакомпания airBaltic первой приняла решение не летать над Белоруссией. Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири назвал государственным пиратством инцидент с посадкой самолета в Минске. О’Лири также выразил мнение, что Евросоюз должен жестко ответить на действия белорусских властей.

Напомним, на борту самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, был бывший главный редактор Telegram-канала НЕХТА Роман Протасевич. После посадки его задержали. Остальные пассажиры продолжили полет через 7 часов. При этом несколько человек остались в Минске.



Генеральный прокурор Польши распорядился возбудить уголовное дело после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске. В прокуратуре уточнили, что разбирательство будет вестись в связи с тем, что воздушное судно было захвачено путем обмана и угроз, — передает ТАСС. Министерство транспорта Белоруссии также создало комиссию для расследования инцидента. Белорусский МИД утверждает, что действия властей Белоруссии соответствовали международным правилам.