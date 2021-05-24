Авиаэкперт: Белорусский истребитель мог вынудить самолет, которым летел Протасевич, развернуться на посадку в Минске

Белорусский истребитель вынудил самолет, на котором летел бывший главный редактор телеграм-канала «NEXTA» Роман Протасевич, развернуться на посадку в Минске. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» авиаэксперт, кандидат технических наук Вадим Лукашевич.

«Когда у тебя на борту экстраординарная ситуация – кому-то из пассажиров нужна медицинская помощь или бомба на борту, пилот должен был принять решение садиться в ближайшем аэропорту, то есть в Вильнюсе. Но мы видим, что он к посадке не готовился, но стремился максимально уйти из воздушного пространства Белоруссии. Летчики приняли решение в силу каких-то обстоятельств, увидев истребитель где-то справа или слева от себя, максимально тянуть, уходить из воздушного пространства Белоруссии. И вот за две минуты [до границы с Литвой] они, не теряя высоты, резко разворачиваются и начинают снижаться, чтобы сесть в Белорусии. Почему у пилотов такое решение – это очень интересно. Если у тебя рядом боевой истребитель, который тебя принуждает к посадке, то это самое предложение, от которого отказаться нельзя», — сказал он.

Авиаэксперт отметил, что власти Белоруссии совершили акт «государственного терроризма».

«Я считаю, что сейчас ИКАО как международная организация гражданской авиации должно принять серьезные меры, потому что де факто это государственный терроризм, это уже пиратство. Здесь должно быть уже очень четкое решение международного сообщества, но не политическое , здесь уже безопасность международного авиасообщения», — заключил он.

Накануне в Минске задержан экс-главреда телеграм-канала «Нехта» Роман Протасевич, который летел из Афин в Вильнюс. Самолет с оппозиционным журналистом экстренно сел в столице Белоруссии из-за информации о бомбе на борту самолета. При досмотре пассажиров был задержан Роман Протасевич, взрывное устройство на борту обнаружено не было. Р.Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков в Белоруссии, руководимый им телеграм-канал «Нехта» активно освещал протесты в стране. Телеграм-канал признан в Белоруссии экстремистским.

Сообщается также, что, по поручению президента Александра Лукашенко, для сопровождения пассажирского самолета был задействован истребитель МиГ-29.