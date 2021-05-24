8 тысяч 400 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в России за последние сутки

Прирост числа инфицированных в стране колеблется на уровне 8-9 тысяч новых случаев в день уже около двух месяцев – с марта, когда вторая волна заболеваемости в России пошла на спад. Накануне количество заразившихся коронавирусом с начала эпидемии превысило психологическую отметку в 5 миллионов человек. За последние сутки прирост составил 8 тысяч 400 случаев, на 500 меньше, чем днем ранее. Такая разница в статистике по России возникла за счет Москвы, где накануне выявили почти три тысячи инфицированных, а сегодня на 500 меньше. Столица традиционно впереди других регионов по количеству заболевших. За сутки здесь скончалось 59 пациентов с коронавирусом. По всей стране – 319. Всего с начала эпидемии, если верить статистике оперативного штаба, жертвами инфекции стали почти 120 тысяч человек, однако данные Росстата и статистика избыточной смерти свидетельствуют о том, что их в несколько раз больше.

Россия занимает шестое место в мире по количеству заразившихся. На первом месте по-прежнему Соединенные Штаты.