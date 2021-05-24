СК поддерживает предложение активнее использовать осужденных в тех сферах, где обычно задействуют трудовых мигрантов

Следственный комитет поддерживает предложение активнее использовать осужденных в тех сферах, где обычно задействуют трудовых мигрантов. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. В интервью ТАСС она пояснила, что это важно с точки зрения профилактики преступности и реализации целей наказания. Петренко отметила, что законодатель допускает замену отдельным лицам наказания на принудительные работы.

Идею о замене труда мигрантов на труд заключенных, в частности, в строительстве, выдвинул глава ФСИН Александр Калашников. Его поддержал и министр юстиции Константин Чуйченко.

Депутат Госдумы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб считает, что это поможет сидящим гражданам рассчитаться за причинённый ущерб. Бессараб добавила, что при этом должны соблюдаться все права гражданина.