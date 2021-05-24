Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать инцидент с самолётом ирландской авиакомпании в Минске. По его словам, оценку должны давать международные авиационные власти. Песков сказал, что ничего не знает о том, что в ходе инцидента была задержана россиянка. Русская служба Би-би-си утверждает, что вместе с журналистом Романом Протасевичем в Минске была задержана его подруга, 23-летняя студентка Софья Сапега. Российское посольство проверяет сейчас эту информацию.

Протасевич, который активно освещал протесты в Белоруссии после президентских выборов, в последнее время жил в Литве. Самолет, на борту которого он находился вместе с подругой, выполнял рейс из Афин в Вильнюс. По данным ряда СМИ, белорусские диспетчеры предупредили о якобы заложенной в самолете бомбе, из-за чего борт сел в Минске. Некоторые интернет-издания и телеканалы опубликовали фрагмент диалога пилота рейса с диспетчером.

Глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири назвал инцидент с самолетом угоном, который поддержало государство. В Евросоюзе говорят о введении новых ограничительных мер в отношении Минска и о возможном запрете на использование воздушного пространства Белоруссии самолетами ЕС.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко запретил освещать несогласованные акции в прямом эфире. Как сообщает агентство БелТА, он подписал соответствующий закон. Этот документ также запрещает журналистам выступать в качестве организаторов или участников протестных мероприятий.