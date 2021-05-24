Авиаэксперт: Пилот самолета, которым летел Протасевич, стремился скорее покинуть воздушное пространство Белоруссии

Пилот самолета, которым летел бывший главный редактор телеграм-канала «NEXTA» Роман Протасевич перед задержанием, стремился как можно скорее покинуть воздушное пространство Белоруссии. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» авиаэксперт, кандидат технических наук Вадим Лукашевич.

«В какой-то момент стало известно, что на борту бомба. Откуда это стало известно? Дальше мы знаем, что, вроде как, возник конфликт у одного из пассажиров с экипажем, у него была задача создать экстренную ситуацию на борту самолета, чтобы принудить летчиков к экстренной посадке. Ближайший аэропорт в этой ситуации был Вильнюс, фактически они развернулись в обратную сторону, когда до границы с Литвой оставалось 30 километров. Все рейсы, которые летели на Вильнюс через Белоруссию, они, как правило, начинали снижение за 170 километров, то есть в районе Минска, для того чтобы сесть в Вильнюсе. В данном случае самолет до самого конца не снижался, он шел на крейсерской высоте и крейсерской скорости. Это показывают флайтрадары. Это значит, что летчики не готовились к посадке в Вильнюсе вообще, они до конца пытались как можно скорее покинуть воздушное пространство Белоруссии», — сказал он.

Накануне в Минске задержан экс-главреда телеграм-канала «Нехта» Роман Протасевич, который летел из Афин в Вильнюс. Самолет с оппозиционным журналистом экстренно сел в столице Белоруссии из-за информации о бомбе на борту самолета. При досмотре пассажиров был задержан Роман Протасевич, взрывное устройство на борту обнаружено не было. Р.Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков в Белоруссии, руководимый им телеграм-канал «Нехта» активно освещал протесты в стране. Телеграм-канал признан в Белоруссии экстремистским.

Сообщается также, что, по поручению президента Александра Лукашенко, для сопровождения пассажирского самолета был задействован истребитель МиГ-29.