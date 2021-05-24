В Великобритании из замка украли ценные предметы на сумму более 1-го миллиона фунтов стерлингов, — сообщает Би-би-си. Среди похищенных предметов особую ценность представляют золотые чётки шотландской королевы Марии Стюарт, которые были при ней во время казни в 1587-м году. Кража была совершена в пятницу вечером. В настоящее время полиция изучает брошенный неподалеку от замка автомобиль.