В Великобритании из замка украли ценные предметы на сумму более 1-го миллиона фунтов стерлингов, — сообщает Би-би-си. Среди похищенных предметов особую ценность представляют золотые чётки шотландской королевы Марии Стюарт, которые были при ней во время казни в 1587-м году. Кража была совершена в пятницу вечером. В настоящее время полиция изучает брошенный неподалеку от замка автомобиль.
2021-05-24T12:36:04+03:00
2021-05-24T12:52:48+03:00
https://echo.msk.ru/news/2843078-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3461284.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:36, 24 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…