В Москве будет открыта площадка для просмотра матчей европейского футбольного первенства

Она будет работать в Лужниках, — сообщил руководитель департамента спорта столицы Алексей Кондаранцев.
Чемпионат Европы должен пройти с 11-го июня по 11 июля. Семь матчей турнира будет принимать Санкт-Петербург.
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Она будет работать в Лужниках, — сообщил руководитель департамента спорта столицы Алексей Кондаранцев.
Чемпионат Европы должен пройти с 11-го июня по 11 июля. Семь матчей турнира будет принимать Санкт-Петербург.
О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…