С 15-го июня в России стартует программа возврата средств для тех, кто уже приобрел путевки в детские лагеря

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, эта программа продлится до октября. Он признал, что на нее дополнительно понадобится 7 миллиардов рублей.
2021-05-24T12:35:22+03:00
2021-05-24T12:47:56+03:00
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12:35, 24 мая 2021
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