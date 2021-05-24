В Казани проводится эвакуация в четырех школах из-за сообщений о якобы заложенных в них бомбах

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах. По его данным, из учебных заведений вывели всех сотрудников и учащихся.
2021-05-24T12:35:04+03:00
2021-05-24T12:45:55+03:00
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12:35, 24 мая 2021
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