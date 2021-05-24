Z Архив новостей новости
5 2 6 381
12:35, 24 мая 2021

В Казани проводится эвакуация в четырех школах из-за сообщений о якобы заложенных в них бомбах

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах. По его данным, из учебных заведений вывели всех сотрудников и учащихся.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Идеальный политик Сахаров понимал как мало кто другой, что ключевой фактор в политике – это доверие общества. Сахаров был бы идеальным президентом. Президентом страны должен быть идеальный политик, человек, верящий в нравственные идеалы…

5 104 6 9805 21.05
Новости

Европейский союз может закрыть воздушное пространство над Белоруссией для своих самолетов Это связано с вопросами безопасности, — заявил сегодня представитель МИДа Франции Клеман Бон…

5 51 6 5990
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Шокирующий» случай Либо должно шокировать всё: от принудительных посадок в Австрии самолёта Президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлёта белорусского борта с активистом Антимайдана…

5 117 6 15935 11:44
Новости

В руководстве Ryanair считают, что на борту самолета, совершившего вынужденную посадку в Минске, были сотрудники КГБ Произошедшее называется актом государственного пиратства и угоном…

5 54 6 8786
Блоги

О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…

5 115 6 20745 22.05
Блоги

Сергей Марков политолог

С целью не допустить Майдана в сентябре Платошкин как раз такой кейс. Его задача была увести левых от КПРФ и привести их на Майдан против Путина…

5 225 6 43918 20.05
Блоги

Сергей Марков политолог

Научитесь говорить честно Все, кто обвиняют сейчас Александра Лукашенко в государственном терроризме из-за посаженного самолета и ареста сейчас, оглушительно молчали тогда. Тогда им казалось, что все нормально…

5 103 6 20368 07:19
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель

Если после всего этого, после всего, что мы знаем, возможны сталинисты, то следует отказаться от любых попыток изменить данную страну. Она безнадежна…

5 53 6 10387 21.05
#слушать 01:50:30 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Певица Манижа заняла девятое место на конкурсе «Евровидение» Победителем же стала итальянская рок-группа Maneskin…

5 176 6 37474 23.05
Блоги

+ Родственники подростка, назвавшего Рамзана Кадырова «шайтаном», извинились перед главой Чечни Родственники подростка, назвавшего Рамзана Кадырова «шайтаном», извинились перед главой Чечни Прощения попросили и другие родственники подростка, сказав, что им стыдно за поведение школьника, и что он сам осознал свою вину…

5 177 6 38430 20.05
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Бунтман 1-й заместитель главного редактора «Эха Москвы»

Кощунство и страх перед Историей Когда, очнувшись, государство опять столкнётся с никуда не подевавшимися фактами, для поверивших в сказку опять наступит катастрофа сознания…

5 179 6 71566 17.05
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

+ Екатерина Великая. Между свободой и рабством Екатерина Великая. Между свободой и рабством От Екатерины II до Горбачева правители предполагали, что немного отреставрировав систему, можно придать ей новое дыхание, и все будет хорошо…

5 23 6 5231 22.05
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Так работает классическая технология вранья Предположение и факт — это одно и то же. Намерение и исполнение — одинаково преступны. Мысль и действие — равно вредоносны…

5 74 6 17504 08:50
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Защитник. К 100-летию Андрея Дмитриевича Сахарова Умышленное и постыдное умаление сегодняшними российскими властями столетнего юбилея Андрея Сахарова — позорное явление, красноречиво говорящее о положении дел в нашей стране…

5 21 6 5067 21.05
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Как я познакомился с Сахаровым Холодный пот выступил на лбу, спазм сжал живот. Мне казалось, что на меня смотрят десятки глаз; Каждый прохожий казался агентом КГБ. Я посмотрел на часы…

5 47 6 11344 23.05
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Осторожно, философ из «Ленинки» Обратите внимание на тонкую, изящную редактуру, которая осуществлена при заимствовании. Не просто весь текст как есть выдрал, а по паре словечек на странице поправил. Чтоб творческую свою амбицию удовлетворить, видимо…

5 147 6 40167 23.05

Популярное за неделю

Новости

Хоккеист Александр Овечкин не сможет сыграть за сборную России на чемпионате мира в Риге Как сообщает Федерация хоккея России, это связано с большим количеством травм, которые капитан «Вашингтон Кэпиталс» получил в матчах НХЛ…

5 8 6 10809
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
С учетом административных и силовых размеров ее задницы можно быть уверенным, что практически все без исключения ее противники будут мощью ее ягодиц политически умерщвлены…

5 36 6 80823 19.05
#слушать 51:43 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3457722
Хотели бы вы, чтобы такой человек, Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 20 6 3893 18.05
Блоги

Дмитрий Колезев журналист

Откуда взялась эта фраза? Никто, конечно, не решится сказать Путину, что он носится с фейком 15-летней давности…

5 172 6 127243 20.05
Блоги

+ «Мы зубы выбьем всем — так, чтобы они не могли кусаться» «Мы зубы выбьем всем — так, чтобы они не могли кусаться» «Во все времена происходит одно и то же: как только Россия становится сильнее, сразу находятся поводы для того, чтобы ограничить ее развитие. Как сказал один из наших императоров, «нашей огромности боятся все»...

5 409 6 117123 20.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9126508
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4914072

Сегодня в эфире