Bloomberg: Новые ограничительные меры ЕС в отношении Белоруссии могут включать запрет наземных транзитных перевозок

Новые ограничительные меры Евросоюза в отношении Белоруссии, по данным агентства Bloomberg, могут включать запрет наземных транзитных перевозок через республику в страны сообщества. Как ожидается, этот вопрос будет рассмотрен сегодня в Брюсселе.

Ранее в МИДе Франции заявили, что может быть введен запрет на использование воздушного пространства Белоруссии самолетами ЕС в ответ на инцидент с бортом ирландской авиакомпании Ryanair. Он совершил вынужденную посадку в Минске после сообщений о якобы заложенной на борту взрывчатке. После посадки был задержан находившийся на борту журналист Роман Протасевич. Есть сведения, что вместе с ним была задержана его подруга, 23-летняя гражданка России Софья Сапега. Российское посольство проверяет сейчас эту информацию.

Зам.председателя общественного объединения «Белая Русь» Александр Шатько считает, что Белоруссия готова к запретам на полеты через свое воздушное пространство. Шатько добавил, что международное сообщество ждет реакции России на данный инцидент.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала реакцию западных стран на инцидент шокирующей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал давать оценку инциденту с посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. Как считает представитель Кремля, рассматривать ситуацию с точки зрения соответствия нормам должны международные авиационные структуры.