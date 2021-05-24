Создателю телеграм-канала NEXTA Путило неизвестно о местонахождении задержанного в Белоруссии Протасевича

Создателю ютуб и телеграм-каналов NEXTA Степану Путило неизвестно о местонахождении задержанного в Белоруссии бывшего главного редактора канала Романа Протасевича. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«К сожалению, пока такой информации нет, потому что все засекречено максимально под угрозой чуть ли не предательства родины. Недавно одного нашего источника посадили на 18 лет, поэтому каждый боится даже родным что-то сказать», — сказал он.

С.Путило отметил, что операция по задержанию Р.Протасевича на территории Белоруссии готовилась заранее.

«Полностью все признаки спецоперации, у нас самолеты очень редко садятся, а тут такое потрясающее совпадение. Более того, к нему в аэропорту накануне перед вылетом подходил странный человек, фотографировал его, развернулся в самый последний момент перед вылетом и ушел, в Афинах. То, что они сделали – это уже признак международного терроризма, как многие эксперты говорят, поскольку посадить самолет, который никоим образом не имеет к Белоруссии отношения под угрозой истребителя с ракетами – это уже вандализм настоящий и злоупотребление всеми возможными правами. Поэтому уже сейчас и говорится о том, чтобы лишить Беларусь – уже компания AirBaltic прекратила полеты над Беларусью – права на воздушное пространство», — добавил он.

Создатель NEXTA подчеркнул, что белорусские власти воспринимают Р.Протасевича как организатора протестов в стране.

«Он был одним из врагов номер один режима. Эти признания каналов экстремистскими, мы с Романом первые граждане Беларуси, признанные белорусским КГБ причастными к терроризму, международные розыски – это все свидетельствовало о том, что власть воспринимала нас как одну из движущих сил революции. Хотя, в первую очередь, это конечно, это сами люди, мы в некоторых моментах лишь помогли по их же просьбе координироваться», — заключил он.

Накануне в Минске задержали Романа Протасевича, бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA, которого власти Белоруссии признали экстремистским. Р.Протасевич летел рейсом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Когда лайнер, на борту которого было более 170 пассажиров, пролетал над территорией Белоруссии, белорусские диспетчеры сообщили, что поступила информация о том, что борт заминирован. Экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска Для сопровождения в воздух поднимался истребитель. Взрывчатых веществ в самолете не нашли, но при досмотре пассажиров задержали оппозиционного журналиста. Спустя почти пять часов власти Белоруссии позволили самолету продолжить перелет. В Белоруссии против Р.Протасевича возбуждено уголовное дело по статье об организации массовых беспорядков. Как передает латвийское издание Delfi, пассажиры, летевшие одним рейсом с Р.Протасевичем, рассказали, что, когда объявили об экстренной посадке в Минске, он запаниковал, а в ответ на вопрос о том, что случилось, ответил, что здесь его ждет смертная казнь.