Американская газета Wall Street Journal узнал о заражении троих уханьских вирусологов еще до первых сообщений о коронавирусе. Издание утверждает, что эти данные можно расценить как доказательство лабораторного происхождения китайской болезни.

Три исследователя Института вирусологии Уханя обращались в больницу за помощью в ноябре 2019-ого года, незадолго до начала эпидемии в Китае. Об этом Wall Street Journal написал со ссылкой на до этого не разглашённый отчёт американской разведки. В нём указано, что у этих людей были симптомы, «соответствующие как Covid-19, так и обычному сезонному заболеванию».

Издание отметило, что нынешние и бывшие официальные лица, знакомые с этими разведданными оценивают их по-разному. Один анонимный собеседник газеты сказал, что сведения о заражении сотрудников института были предоставлен иностранным партнёром и они всё еще требуют дополнительных подтверждений. Другой неназванный чиновник оценил эту информацию очень высоко и отметил, что она пришла из разных источников.

Человек, связанный с администрацией предыдущего президента сказал изданию, что обращение в больницу этих учёных не может быть не связано с коронавирусом, учитывая их место работы. В то же время в самой газете отметили, что в Китае в порядке вещей обращаться в госпиталь даже при признаках простуды.

Эта публикация появилась накануне очередного заседания Всемирной организации здравоохранения, на котором планируется обсудить расследование происхождения коронавируса. Ранее в ВОЗ уже заключили, что, Covid-19 – это вирус летучих мышей, который передался человеку после контакта.

Ранее китайские власти неоднократно отрицали, что коронавирус имеет лабораторное происхождение. Об отсутствии доказательств этой версии американская разведка также объявила в прошлом году.