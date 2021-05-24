Компания Google впервые решила подать иск к Роскомнадзору

Она пытается оспорить решение о блокировке 12-ти ссылок на контент, который российские чиновники посчитали противоправным.

Ведущий юрист общественной организации Роскомсвобода Саркис Дарбинян считает, что в будущем можно ожидать похожих исков от Twitter и Facebook. «Google показывает, что, конечно, они не согласны со всеми решениями и требованиями, которые выдвигает им Роскомнадзор в той части, в которой эти законы противоречат редакционной политике Google. Конечно, и Twitter, и Google, и YouTube готовы удалять большую часть контента по требованиям Роскомнадзора, связанными с распространениями наркотиков, детской порнографии и прочего, но, когда речь идет об удалении информации о мирном гражданском протесте, это входит в диссонанс с политиками компаний», — сказал он. По словам юриста, Google ранее обращалась в суды с требованиями по признанию незаконными решения Роскомнадзора, однако ни один из них не был выигран. «Возможно, компания хочет пройти все инстанции и устремиться в международные суды, где будет продолжать обжаловать незаконность некоторых требований федерального закона об информации», — заключил он.

В Роскомнадзоре заявили, что готовы к диалогу с компанией Google в судебном порядке. Предварительные слушания по ее заявлению в Арбитражном суде назначены на середину июля.