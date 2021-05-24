МИД Белоруссии считает международный скандал вокруг экстренной посадки самолета в Минске намеренной политизацией инцидента. Накануне лайнер, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в белорусской столице, как утверждается, из-за сообщения о минировании – в ЕС полагают, что власти республики вынудили борт сесть, чтобы задержать бывшего главреда оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.

«Поражает поспешность откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур. Ситуация прямо и явно нагнетается», говорится в заявлении представителя белорусского МИД Анатолия Глаза. По его словам, обвинения в адрес Минска ничем не подтверждены, при этом звучат призывы к введению санкций. Глаз отметил, что не видит желания объективно разобраться в ситуации. При этом Белоруссия со своей стороны готова принять экспертов и обещает им полную прозрачность. Власти республики могут продемонстрировать все материалы, чтобы цитата, «исключить инсинуации». В МИДе подчеркнули, что действия компетентных властей полностью соответствовали установленным международным правилам. Глаз выразил сожаление, что пассажирам лайнера авиакомпании Ryanair пришлось столкнуться с неудобствами, но, добавил он, правила авиационной безопасности — это абсолютный приоритет. В белорусском МИДе призвали не делать поспешных выводов и дождаться заключения компетентных экспертов.

Между тем, гендиректор перевозчика Ryanair Майкл О’Лири назвал экстренную посадку лайнера авиакомпании в Минске «захватом самолета по приказу властей». Он полагает, что на борту находились агенты КГБ.

Власти Белоруссии задержали как минимум еще одного пассажира самолета авиакомпании Ryanair, — сообщает Русская служба Би-би-си. Вместе с Романом Протасевичем была задержана его девушка, 23-летняя гражданка России Софья Сапега. Она учится в магистратуре Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. В вузе уже заявили, что прилагают усилия для скорейшего освобождения девушки.

В Минске информацию о задержании Софьи Сапеги пока никак не комментируют.