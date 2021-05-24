FT: Страны «большой семерки» близки к заключению соглашения о корпоративном налогообложении крупных мировых компаний

Страны «большой семерки» близки к заключению соглашения о корпоративном налогообложении крупных мировых компаний, — пишет газета Financial Times. По ее данным, документ может быть подписан уже в эту пятницу во время встречи министров финансов Великобритании, Германии, Италии, Франции, Канады, США и Японии. Соглашение серьезно ограничит возможности компаний выводить прибыль из-под налогообложения.

