Роскомнадзор утверждает, что готов к диалогу с компанией Google в судебном порядке

Об этом сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на зам.главы ведомства Вадима Субботина. Арбитражный суд Москвы назначил на 14 июля предварительные слушания по заявлению Google. Компания требует признать незаконными действия Роскомнадзора по ограничению доступа к информационному ресурсу.