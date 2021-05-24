В Санкт-Петербурге прокуратура потребовала запретить второе рекламное видео модного бренда Dolce & Gabbana, которое опубликовано в Инстаграме. Иск надзорного ведомства поступил в суд, — передает ТАСС. В описании видео указано, что оно размещено в поддержку организации, оказывающей помощью людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Похожий иск уже был подан в суд 10 дней назад. Истец посчитал, что в рекламном ролике содержится информация, отрицающая семейные ценности.

