Глава компании: На самолете Ryanair, который был перенаправлен в Минск, могли находиться сотрудники КГБ Белоруссии

На самолете авиакомпании Ryanair, который был перенаправлен в Минск, могли находиться сотрудники КГБ Белоруссии, — считает глава ирландской компании Майкл О’Лири. В эфире радиостанции Newstalk он не исключил, что все это было сделано для снятия с рейса журналиста и его попутчика. О’Лири считает инцидент с самолетом угоном, который поддержало государство.

В свою очередь, в МИДе Ирландии подчеркнули, что в Минске с борта самолета сошли пять или шесть человек, и только один из них был задержан. Речь идет о бывшем главном редакторе Telegram-канала НЕХТА Романе Протасевиче, которого на родине обвиняют в экстремистской деятельности. В последнее время он жил в Литве.

Белорусский журналист Франак Вячорка уверен, что ко всей этой истории может быть причастна Россия.

МИД Белоруссии сегодня заявил о том, что инцидент с самолетом слишком политизирован. Минск готов предоставить все материалы по этому делу. В Белоруссии возбуждено уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании воздушного судна.