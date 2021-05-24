Компания Google, по данным СМИ, впервые подала иск к Роскомнадзору

Речь идет о требовании российского регулятора удались с платформы YouTube 12 видеороликов, на которых якобы содержатся призывы к участию в январских митингах. IT-гигант с этим не согласен и впервые намерен оспорить решение российских властей.

Как пояснил в интервью газете «Коммерсантъ» руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин, ранее корпорация выступала только в качестве ответчика или третьего лица. Неожиданное обращение компании в суд эксперты связывают с усилением давления со стороны властей. Кроме того, уверены юристы, Google неслучайно подала иск от имени головного офиса. Это должно позволить корпорации в дальнейшем отстаивать свои интересы в международных инстанциях, например, в европейском суде.

На сегодняшний день с участием Google и Роскомнадзора идут сразу несколько судопроизводств. Одним из самых громких остается дело, которое в отношении IT-гиганта начал телеканал «Царьград» после блокировки его контента на видеоплатформе YouTube.

Руководство компании пока ситуацию не комментировало.