Турецкие власти рассматривают возможность отмены обязательное тестирование на коронавирус для российских туристов

Там ожидают, что страны в скором времени обсудят и возобновление авиасообщения.

Министр туризма Турции Мехмет Нури Эрсой не исключил, что вскоре ПЦР-тестирование перестанет быть обязательным для приезжающих из России, поскольку эта страна, по словам главы ведомства, успешно справляется с пандемией. «Количество заболевших сокращается, и количество вакцинированных граждан с каждым днем увеличивается» — цитирует министра агентство РИА «Новости». Он добавил, что Турция может проводить тесты на коронавирус в отелях. Эта практика, как отметил Эрсой, полностью соответствует требованиям российской делегации, которая, как ожидается в скором времени приедет в республику. Министр пообещал сделать всё возможное, максимально удовлетворить требования представителей Москвы.

Авиасообщение между странами в полном объёме не восстановлено до сих пор. Москва сократила количество рейсов в республику до двух в неделю с 15-ого апреля по 1-ое июня и объяснилf это неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Турции. Будут ли власти продлевать – пока не известно.

Как ранее писало агентство «Интерфакс», на этой неделе «Аэрофлот» оповестил свои агентства о продлении действующих ограничений на перелёты в Турцию до 30-ого июня. Официально российские власти о соответствующем решении так и не объявили.